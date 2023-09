FOTBAL Sâmbătă, 16 Septembrie 2023, 22:21

La revenirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică, Gaziantep a pierdut al cincilea meci la rând în campionatul Turciei. Echipa antrenorului român a fost învinsă de Kayserispor (2-0), iar Șumudică a tras un semnal de alarmă după acest joc.

Marius Sumudica Foto: Seskimphoto / Seskimphoto / Profimedia

Gaziantep, 5 înfrângeri din 5 în campionatul Turciei

Cu 5 jucători noi în primul 11, Gaziantep nu a reușit să scoată un rezultat pozitiv în deplasarea de la Kayserispor.

Formația antrenată de Marius Șumudică a pierdut cu scorul de 2-0, iar primul gol a fost înscris de gazde în primele minute al partidei, după ce Mame Thiam a transformat o lovitură de la 11 metri.

La conferința de presă de la finalul partidei, antrenorul român a tras un semnal de alarmă și a transmis că echipa are neapărat nevoie de un succes în etapa următoare.

Gaziantep întâlnește Istanbulspor în etapa a 6-a din Superliga Turciei.

„Am jucat foarte bine în prima repriză. Am ajuns de multe ori în poziții de a marca, am fi putut să o facem, dar nu am reușit. A fost imposibil să marcăm. Am avut mai multe cornere, mai multe lovituri libere și mai multe șuturi, dar nu am înscris. Trebuia să ne arătăm calitatea.

Trebuie să ne îmbunătățim jocul, i-am antrenat doar cinci zile și am făcut deja patru transferuri. Nu va fi ușor.

A fost o presiune foarte mare pe Kayseri și nu au putut să iasă din jumătatea lor în primele 20 de minute. Când începi meciul cu penalty devine foarte dificil. Toată lumea trebuie să se trezească! Cine vrea să își dea sufletul pe teren trebuie să facă sacrificii. Trebuie să luăm trei puncte în meciul viitor.” - a declarat Șumudică, potrivit ntvspor.net.