Anglia a obținut doar o remiză pe terenul Ucrainei, scor 1-1, în etapa a cincea din preliminariile pentru Campionatul European din 2024. La finalul partidei de la Wrocklaw (Polonia), englezul Jude Bellingham a oferit un moment care s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Bellingham, cel mai bun jucător al echipei Real Madrid în acest debut de sezon, s-a urcat din greșeală în autobuzul echipei ucrainene.

Scena a fost filmată de un suporter, iar imaginile au fost comentate de internauți.: „Asta se întâmplă cu jucătorii care sunt antrenați de Southgate” /„De ce a plătit Real Madrid 100 de milioane de euro, dacă este suficient să parchezi autobuzul aproape de el?” / „Bellingham s-a săturat să fie coleg cu Henderson și a hotărât să joace pentru Ucraina”.

Bellingham accidentally enters Ukrainian team bus instead of his own \uD83D\uDE02 pic.twitter.com/4oOyPsBZ03