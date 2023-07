FOTBAL Marți, 25 Iulie 2023, 19:38

0

​FCSB va juca miercuri în Bulgaria împotriva celor de la CSKA 1948 Sofia, în turul doi preliminar al UEFA Conference League. Tehnicianul vicecampioanei României a prefațat disputa contra bulgarilor.

Jucătorii echipei FCSB Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

>>> FCSB, pierdere importantă înaintea meciului cu CSKA 1948 Sofia din Conference League

Elias Charalambous, încrezător înaintea confruntării cu CSKA 1948 Sofia

FCSB a început ca din tun noul sezon competițional și a obținut două succese în primele două partide, cu FC U Craiova 1948 (3-1) și Dinamo București (2-1).

Formația antrenată de Elias Charalambous vrea să continue forma bună și în cupele europene, iar miercuri va întâlni CSKA 1948 Sofia în prima manșă a turului doi preliminar al UEFA Conference League.

>>> FCSB anunță o revenire spectaculoasă

La conferința de presă dinaintea partidei, antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre ce a urmărit la adversara de miercuri seară, dar a subliniat că echipa sa va trebui să dicteze ritmul pentru a nu exista surprize.

„Am venit pregătiți aici. Înfruntăm o echipă foarte bună, am analizat-o, au jucători de calitate. Am văzut o echipă organizată. Dar trebuie să ne facem noi treaba, în primul rând. Cel mai important e cum ne vom prezenta la meci.

I-am urmărit în partidele de pregătire, cu Aris și cu Panathinaikos. Apoi i-am văzut și în ultimul meci de campionat. Sunt o echipă organizată. Trebuie să dictăm ritmul jocului, echipa se află într-un moment psihologic bun.

O respectăm pe CSKA, dar am încredere în jucătorii mei. Ținta noastră este să câștigăm mereu, nu jucăm la egal. Am spus-o de când am venit aici.

Sunt reguli în fotbal, pe care trebuie să le respectăm. Djokovic este suspendat, dar avem mulți jucători de calitate în echipă. Cu siguranță, vrem să fie toți jucătorii disponibili, dar avem un lot numeros și sunt sigur că înlocuitorul lui Djokovic va face o treabă bună.

La fiecare meci, trebuie să alegem doar 11 jucători. Trebuie să luăm decizii, sunt foarte fericit cu lotul pe care îl am la dispoziție.

La sfârșitul meciului cu Dinamo, am spus că sunt lucruri de îmbunătățit. Dar e început de sezon, iar în prima repriză cu Dinamo am făcut un presing foarte bun. Sunt lucruri normale, care se vor regla pe parcurs.” - a spus acesta, potrivit Digi Sport.

>>> Posibilele adversare pentru Farul, FCSB, CFR Cluj și Sepsi din turul trei preliminar al Conference League