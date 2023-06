Naționala României disputa pe 30 iunie 1998 ultimul său meci de la un Campionat Mondial de fotbal. Au trecut fix 25 de ani de la acea dispută pierdută cu 1-0 împotriva Croației.

Pe stadionul din Bordeaux, tricolorii pierdeau cu 1-0 meciul din optimile CM din Franța, ediția din 1998.

Unicul gol a fost marcat de Davor Suker, în minutul 45+2 din penalti.

Cum au arătat titularii celor două echipe la acel meci:

România: 12 Bogdan Stelea, 2 Dan Petrescu, 3 Liviu Ciobotariu, 18 Iulian Filipescu, 6 Gică Popescu, 5 Constantin Gâlcă, 8 Dorinel Munteanu, 10 Gică Hagi (cpt), 16 Gabi Popescu, 11 Adrian Ilie, 9 Viorel Moldovan.

Croația: 1 Drazen Ladic, 4 Igor Stimac, 6 Slaven Bilic, 20 Dario Simic, 7 Aljosa Asanovic, 10 Zvonimir Boban (cpt), 13 Mario Stanic, 17 Robert Jarni, 21 Krunoslav Jurcic, 9 Davor Suker, 19 Goran Vlaovic.

De știut:

Într-o postare pe contul personal de Facebook, Gică Hagi (căpitanul de la acel meci al tricolorilor) aduce aminte de ultimul meci jucat de prima reprezentantivă la un Campionat Mondial de fotbal.

De atunci, tricolorii au ratat prezența la următoarele șase turnee finale.

#OnThisDayInFootball in the Round of 16 match at 1998 #WorldCup at the Parc Lescure in Bordeaux Croatia betas Romania 1-0 thanks to a goal from #DavorŠuker. #Šuker received the Golden Boot for scoring six goals in the tournament. pic.twitter.com/j2zK8oF1Em