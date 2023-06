​Francezul N’Golo Kante, jucător transferat de Chelsea la Al-Ittihad în această vară, a devenit proprietar al clubului Royal Excelsior Virton, din a treia ligă belgiană, relatează Le Figaro.

În calitate de nou proprietar, campionul mondial din 2018 intenţionează să continue procesul de structurare a clubului.

„Cele două părţi au oficializat zvonurile care circulă de câteva zile în presa sportivă. Clubul de fotbal Royal Excelsior Virton trece oficial de la Flavio Becca la N'Golo Kante. Transferul va avea loc la 1 iulie.

Intenţia lui N'Golo Kante este de a continua structurarea clubului în vederea consolidării bazelor sale, stabilizării personalului şi, în cele din urmă, relansării tradiţiei de formare a RE Virton prin intermediul Academiei de tineret", se arată într-un comunicat de presă oficial al clubului.

În 2022-2023, Royal Excelsior Virton a terminat pe ultimul loc în Challenger Pro League (D2 belgiană), scrie News.ro.

✅\uD83D\uDCB0 \uD835\uDC0E\uD835\uDC05\uD835\uDC05\uD835\uDC08\uD835\uDC02\uD835\uDC08\uD835\uDC00\uD835\uDC0B | N'Golo Kanté has purchased lower league Belgian club, Royal Excelsior Virton.



Statement: "Kanté's desire is to continue structuring the clubs foundations, stabilise staff and rebuild the club through the academy teams." pic.twitter.com/kapKNFXwOP