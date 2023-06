FOTBAL Miercuri, 28 Iunie 2023, 10:31

Neymar este unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din lume, cu venituri estimate la 85 de milioane de dolari pentru 2023, dar un fan a afirmat că nu se poate gândi la un destinatar mai merituos pentru bunurile sale lumești decât fotbalistul brazilian.

Neymar Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potrivit Reuters, fanul anonim a declarat că, dincolo de dragostea pentru echipa națională, s-a identificat cu Neymar, ceea ce l-a determinat să îl numească oficial pe jucătorul lui PSG în testamentul său.

„Îmi place Neymar, mă identific foarte mult cu el. Și eu sufăr cu defăimarea, sunt de asemenea foarte familist și relația cu tatăl său îmi amintește mult de relația mea cu tatăl meu, care a decedat.

Nu am o stare de sănătate foarte bună și, din această cauză, am văzut cu adevărat că nu am cui să las lucrurile mele... Nu aș vrea ca guvernul sau rudele cu care nu mă înțeleg să-mi ia lucrurile.

Știu că, mai presus de toate, Neymar nu este lacom, ceva cam rar în zilele noastre”, a declarat fanul într-un interviu acordat presei locale Metropoles.

În vârstă de 30 de ani, fanul a adăugat că a mai încercat (fără succes) să-i dea bunurile sale internaționalului brazilian, dar testamentul a fost o modalitate legală de a face acest lucru, iar documentul a fost semnat de un birou notarial din Porto Alegre.