Lionel Messi va fi în curând jucătorul celor de la Inter Miami, argentinianul nedorind să-și prelungească înțelegerea cu PSG.

Jorge Mas, proprietarul clubului din MLS, a precizat într-un interviu pentru Miami Herald că Lionel va juca primul său meci pentru Inter Miami în data de 21 iulie.

Va fi vorba despre o partidă contând pentru Leagues Cup, iar Inter Miami va da peste mexicanii de la Cruz Azul.

După două sezoane petrecute la PSG, Messi a anunțat în data de 7 iunie că va părăsi gruparea de pe Parc des Princes pentru a evolua la Inter Miami.

Conform Miami Herald, Messi va câștiga la Inter undeva la cel mult 60 de milioane de dolari pe an. Contractul este unul valabil pentru doi ani și jumătate.

