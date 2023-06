FOTBAL Miercuri, 07 Iunie 2023, 23:02

Lionel Messi a terminat contractul cu Paris Saint-Germain și a refuzat oferta substanțială primită de la Al-Hilal din Arabia Saudită, dar nu se va întoarce la FC Barcelona, ci a acceptat provocarea americanilor de la Inter Miami.

Lionel Messi Foto: Hussein Malla / AP / Profimedia

Leo Messi a confirmat transferul la Inter Miami

Căpitanul Argentinei a confirmat informațiile apărute miercuri și chiar dacă nu a semnat încă contractul, admite că viitorul său va fi legat de clubul american Inter Miami.

Într-un interviu oferit celor de la Mundo Deportivo, Leo a dezvăluit ce l-a făcut să ia această decizie și motivele pentru care visul de a se întoarce la Barcelona nu s-a putut realiza.

„Adevărul este că îmi doream foarte mult să mă întorc la Barcelona, eram foarte încântat, dar pe de altă parte, după ce am experimentat și felul în care am plecat, nu am vrut să fiu pus din nou în aceeași situație.

Am vrut să iau decizia gândindu-mă la mine și la familia mea. Ceea ce s-a întâmplat acum doi ani, a fost o experiență urâtă. Când totul era gata pentru a semna, peste noapte nu s-a mai putut și mi s-a spus că trebuie să părăsesc clubul. A trebuit să alerg pentru a-mi găsi echipă, să iau o decizie pripită și să trec prin tot ceea ce am trecut, a fost greu”, a declarat Messi.

Legat de noua experiență în afara Europei, Messi susține că a ales să părăsească fotbalul de cel mai mare nivel pentru mai multă liniște.

„Am luat decizia de a merge la Miami. Încă nu s-a închis transferul, lipsesc unele lucruri, dar se vor rezolva. Am avut oferte de la echipe din Europa, dar nici nu le-am evaluat, pentru că dorința mea era să mă întorc la Barcelona.

Am decis să părăsesc fotbalul european după câștigarea Cupei Mondiale, care era exact ce îmi lipsea pentru a-mi încheia cariera la acest nivel, și să aleg MLS pentru a mă bucura zi de zi, dar cu aceeași responsabilitate și dorință de a câștiga, însă cu mai multă liniște sufletească”, a anunțat Leo.

Inter Miami a postat un clip video cu Lionel Messi

Deși nu a anunțat oficial semnarea contractului și nici detalii legate de durată sau de partea financiară, Inter Miami a publicat miercuri seară pe rețelele de socializare un clip video care prezintă mai multe colaje în care apare Căpitanul Argentinei.