Federaţia de fotbal din Kosovo (FFK) a anunţat plecarea selecţionerului Alain Giresse, după cum informează L'Equipe. Totul s-a petrecut a doua zi după ce naţionala antrenată de tehnicianul francez a fost învinsă de Belarus (1-2) în Grupa I a preliminariilor EURO 2024, din care face parte şi România.

Kosovo, locul 107 în clasamentul FIFA, a început slab preliminariile EURO 2024, iar FFK a anunţat, într-un comunicat, despărţirea de Alain Giresse. Această decizie a fost luată „de comun acord”, a precizat organismul.

Francezul, în vârstă acum de 70 de ani, a venit la cârma „Dardanet” în februarie 2022. Bilanţul său, considerat insuficient de către FFK, este de 4 victorii, 6 remize şi 4 înfrângeri în 14 meciuri. Kosovo ocupă locul 5 în Grupa I, cu 3 puncte. Liderul grupei este Elveţia, cu 10 puncte, urmată de România, 8 puncte.

Vineri, Kosovo a încheiat la egalitate cu România, 0-0, pe Stadionul „Fadil Vokrri” din Priștina. Luni, echipa antrenată de Giresse a fost învinsă cu 2-1 de Belarus, la Budapesta, pe teren neutru.

Kosovo a început promiţător preliminariile, 1-1 în deplasare cu Israel, pe 25 martie, dar trei zile mai târziu s-a împiedicat surprinzător acasă de Andorra, meciul încheindu-se tot 1-1, transmite Agerpres.

1. Elveția 10 puncte

2. România 8

3. Israel 7

4. Belarus 3

5. Kosovo 3

6. Andorra 1.

Giresse, fost mijlocaş, unul dintre cei mai mari fotbalişti francezi din anii 1980, a câştigat EURO 1984 cu „Les Bleus”. El a jucat 676 de meciuri, dintre care 593 cu Girondins de Bordeaux, rămânând cel mai bun marcator al acestei echipe (181 de goluri).

De asemenea, a terminat pe locul al doilea în ierarhia Balonului de Aur din 1982, în spatele italianului Paolo Rossi, şi a fost desemnat de trei ori cel mai bun jucător francez (1982, 1983, 1987).

El a pregătit mai multe naţionale, din Europa (Georgia) şi Africa (Gabon, Mali, Senegal şi Tunisia).

\uD83D\uDEA8OFFICIAL: Alain Giresse has been sacked from his position as head coach of the #Kosovo National Football Team. pic.twitter.com/FaOTGE0ynI