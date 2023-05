FOTBAL Marți, 16 Mai 2023, 09:12

CSA Steaua a pierdut derbiul cu Dinamo, scor 3-0, iar Daniel Oprița a dezvăluit că se află într-un conflict cu Florin Talpan. Juristul clubului i-ar fi cerut antrenorului să demisioneze, dar acesta a ales să îi blocheze numărul de telefon.

Daniel Opriţa i-a blocat numărul lui Florin Talpan: „Nu accept să ţipe la mine”

Nemulțumit de faptul că CSA Steaua nu are drept de promovare în SuperLiga, iar conducerea clubului nu a reușit să rezolve această problemă, Oprița a afirmat că nu va demisiona la cererea lui Talpan.

„Nu știu dacă rămân și sezonul viitor. Dar plec dacă vreau eu, nu pentru că îmi zice Talpan! Eu, când am venit aici, i-am găsit cu un buget de Liga 2 la Liga 4, rataseră promovarea.

Eu sunt în obiectiv acum. A zis Talpan că rezolvă cu dreptul de promovare. Dacă termin pe 2 și nu rezolvă, să plece.

M-a sunat și mi-a spus să plec după meciul cu Dinamo. I-am zis că facem schimb, să plece el. Nu eu! L-am blocat pe Talpan, nu accept să țipe la mine.

Plec puțin dezamăgit, dacă e să plec. În altă parte a fost problema, nu la mine. Și dacă termin pe 3, să rezolve să joc barajul. Mă confrunt cu multe. Dacă eu termin pe doi și nu se rezolvă, să plece Talpan! Nu plec eu pentru că vrea Talpan.

Sunt mai multe motive. Spune că avem toate condițiile? Să vină să vorbească cu mine. Că avem un teren de antrenament și banii la zi, astea sunt condițiile? Mai sunt și altele, nu doar astea. Normal că eu nu iau bonusul pe care îl am la promovare. Sunt pe 2, în obiectiv, dar nu pot promova.

Mă gândesc să plec pentru că vreau mai mult, dar dacă nu avem drept de promovare... La mine vor veni suporterii să ceară explicații. Jucătorii pleacă, rămân eu, iar suporterii vin la mine.

Ca să fiu ca Iașiul, trebuie să am și eu bugetul lor. Nu am putut mai mult. Atât s-a putut. Iașiul a schimbat mai bine de jumătate de echipă, noi am rămas la fel.

Așa cum suntem, am rămas pe locul 2. Am mers cu ei. Dacă ar fi să rămân, o să fie schimbat 90% din lot. Știu și băieții, se termină contractele. Trebuie să ne grăbim puțin, să știm ce facem la vară.

Într-o săptămână ar trebui să știm ce obiectiv avem. Ori luptăm pentru promovare, ori nu. Nu am avut jucători de promovare, am fost o echipă de play-off” - Daniel Oprița, antrenor CSA Steaua, la Orange Sport.

Liga 2, clasament play-off

1. Poli Iași 57 puncte

2. CSA Steaua 49

3. Dinamo București 46

4. Oțelul Galați 46 (-1 meci)

5. Unirea Dej 40

6. Gloria Buzău 39 (-1 meci).

De știut:

Vor mai avea loc în play-off-ul din Liga 2: Gloria Buzău - Oțelul Galați (etapa 9), Poli Iași - Dinamo, CSA Steaua - Gloria Buzău și Oțelul Galați - Unirea Dej (etapa 10).