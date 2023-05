Serie A Joi, 04 Mai 2023, 09:29

AS Roma a obținut doar o remiză pe terenul celor de la Monza, scor 1-1, iar echipa antrenată de Jose Mourinho se află în afara locurile de cupe europene după etapa cu numărul 33 din Serie A. După meciul de miercuri seara, antrenorul lusitan a vorbit despre arbitrajul lui Daniele Chiffi.

Jose Mourinho Foto: Federico Proietti/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jose Mourinho spune că Daniele Chiffi este cel mai prost arbitru pe care l-a întâlnit

AS Roma a deschis scorul prin El Shaarawy ('24), iar Monza a egalat prin Caldirola ('39).

Zeki Celik (AS Roma) a fost eliminat în minutul 90+5, după ce a primit al doilea cartonaș galben.

La conferința de presă, Mourinho a afirmat că Daniele Chiffi nu a influențat rezultatul prin deciziile sale, dar este cel mai prost arbitru pe care l-a întâlnit. De asemenea, „The Special One” a recunoscut că a purtat un microfon pentru că se temea că va fi eliminat.

„Acest rezultat corespunde celui mai prost arbitru pe care l-am avut în cariera mea și am avut o mulțime de arbitraje proaste. Nu cred că arbitrul a avut prea multă influență asupra rezultatului, dar este greu de jucat cu el.

E oribil din punct de vedere tehnic, din punct de vedere uman nu este empatic, nu stabilește relații cu nimeni, dă roșu unui jucător care alunecă pentru că este obosit în minutele de prelungire.

A trebuit să dea un roșu, dar acum merge acasă frustrat pentru că nu mi-a dat și mie roșu, pentru că nu i-am dat șansa. Această echipă are o limită. Nu are puterea pe care o au alte cluburi să spună: „Nu vrem acest arbitru”.

Am încetat să mai dau indicații cu 20 sau 30 de minute înainte de final pentru că știam că m-ar fi dat afară. Am vrut să fiu cu băieții pe teren sâmbătă, la un meci mare cu Inter, de aceea nu am riscat eliminarea.

Marturisesc ca am mers pe teren cu microfon: m-am protejat. Totuși am tăcut, deși aveam o dorință enormă să înregistrez, dar am decis să nu fac nimic pentru a fi alături de băieții mei sâmbătă.

Poate că clubul meu nu va fi mulțumit de mine, dar este un risc pe care mi-l asum. Ca și club, nu avem puterea de a refuza unii arbitrii și uneori mi se pare că nici măcar nu avem dorința de a avea această putere. O spun cu toate riscurile” - Jose Mourinho, citat de Gazzetta dellor Sport.

Serie A, clasamentul după 33 de etape

1. Napoli (68-22 golaveraj) 79 puncte (-1 meci)

2. Lazio (52-24) 64

3. Juventus (50-28) 63

4. Inter (60-35) 60

5. Atalanta (56-39) 58

6. AC Milan (53-39) 58

7. AS Roma (45-31) 58

8. Fiorentina (45-39) 46

9. Bologna (41-40) 45 (-1 meci)

10. Monza (41-44) 45

11. Torino (35-38) 45 etc.