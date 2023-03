FOTBAL Duminică, 05 Martie 2023, 21:31

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Liverpool i-a oferit o adevărată lecție de fotbal rivalei Manchester United (7-0), iar Erik ten Hag a fost foarte nervos la conferința de presă de la finalul partidei de pe Anfield.

Harry Maguire, alături de Erik ten Hag - Manchester United Foto: Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liverpool, cea mai clară victorie în duelurile cu Manchester United

Pentru a patra oară în istoria clubului, Manchester United a suferit o înfrângere cu scorul de 7-0.

Clasați pe locul 3 în Premier League, „diavolii roșii” veneau după o perioadă foarte bună pe Anfield, însă aceștia au fost puși la respect de rivala Liverpool.

La finalul duelului pierdut categoric, antrenorul celor de la Manchester United și-a găsit destul de greu cuvintele.

„Cred că am făcut o primă repriză decentă. A fost o greșeală de organizare chiar înainte de pauză. În repriza a doua, pur și simplu nu am fost noi.

Nu am jucat la standardele noastre. Nu am jucat ca o echipă. Nu am fost profesioniști. Da, sunt nervos.

Sunt surprins, pentru că echipa asta a arătat cu totul altă atitudine în ultimele luni. În repriza a doua, cu siguranță nu am avut o atitudine de învingători.

Nu am respectat planul, nu ne-am făcut treaba.

Nu am urmărit adversarii, ne-am comportat ca niște amatori. Am arătat și în trecut că ne putem reveni după un astfel de rezultat.

Am făcut-o după Brentford, am făcut-o după Manchester City.

Cu siguranță că e o mare lovitură. E de neacceptat. Sunt foarte nervos și dezamăgit.

E o trezire la realitate, trebuie să rămânem tari.” - a spus Erik ten Hag, potrivit BBC.

În afara eșecului cu Liverpool, Manchester United a mai primit în alte 3 rânduri 7 goluri.

10 aprilie 1926 Blackburn Rovers - Manchester United 7-0

27 decembrie 1930 Aston Villa - Manchester United 7-0

26 decembrie 1931 Wolves - Manchester United 7-0

Clasament Premier League

1. Arsenal 63p / 26mj

2. Manchester City 58p / 26mj

3. Manchester United 49p / 25 mj

4. Tottenham 45p / 26mj

5. Liverpool 42p / 25mj

Rezultatele etapei cu numărul 26

Manchester City - Newcastle 2-0

Aston Villa - Crystal Palace 1-0

Brighton - West Ham United 4-0

Chelsea - Leeds 1-0

Wolves - Tottenham 1-0

Southampton - Leicester 1-0

Nottingham Forest - Everton 2-2

Liverpool - Manchester United 7-0

6 martie

22:00 Brentford - Fulham