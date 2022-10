FOTBAL Marți, 01 Noiembrie 2022, 00:27

HotNews.ro

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, la Digisport, că dacă tehnicianul Nicolae Dică vrea să îşi dea demisia nu îl mai refuză, potrivit News.ro.

Gigi Becali Foto: Alex Nicodim / Sipa Press / Profimedia

„Nu am văzut aşa ceva de 22 de ani. Nu mai joacă niciunul. De vină e antrenorul. Dar eu nu mai dau oameni afară, asta e! Ce am făcut, am făcut, dar dar dacă vrea să-şi dea demisia, nu îl mai refuz. Dică rămâne până în vară”, a spus Becali.

Universitatea Cluj a furnizat surpriza etapei cu numărul 16 din SuperLiga: echipa antrenată de Eugen Neagoe s-a impus în fața celor de la FCSB, pe teren propriu, scor 2-1.

Gazdele au marcat prin Thiam ('32) și Filip ('40) și au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Romario Pires ('57).

FCSB a redus din diferență din Cordea ('87), dar nu a reușit să egaleze.

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Universitatea Cluj și FCSB.

Grație acestui succes, U Cluj a acumulat 17 puncte și a urcat pe locul 11 în clasament. De cealaltă parte, FCSB (care venea după patru victorii consecutive în SuperLiga) se află pe locul 7, cu 20 de puncte (are două meciuri mai puțin disputate).