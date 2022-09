FC Barcelona a confirmat vineri că l-a cedat pe Pierre-Emerick Aubameyang clubului Chelsea Londra.

După mai multe discuții care au durat câteva săptămâni, atacantul gabonez a acceptat să semneze cu Chelsea pentru două sezoane.

După doar opt luni petrecute în Catalonia, Aubameyang s-a transferat pentru 12 milioane de euro la Chelsea.

„Sunt foarte fericit. Este o onoare să fac parte din această echipă și abia aștept să încep. Am niște treburi neterminate în Premier League, așa că este bine să mă întorc și va fi cu adevărat interesant” - Pierre-Emerick Aubameyang.

Atacantul va purta numărul 9 la Chelsea Londra, care ocupă doar poziția a zecea în Premier League după cinci etape disputate.

Aubameyang a avut parte de momente mai puțin plăcute săptămâna trecută, fiind amenințat cu arma, bătut și jefuit în propria casă.

