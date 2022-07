FC Koln a disputat în weekend un amical în compania lui AC Milan, campioana Italiei. Unul dintre golurile partidei terminate cu scorul de 2-1 în favoarea italienilor a fost filmat cu o cameră integrată pe tricoul unui jucător.

În minutul 86, golul de 1-2 al germanilor, marcat de Florian Dietz, a intrat în istoria fotbalului.

Reușita a fost prima filmată vreodată cu o cameră integrată pe tricoul unui jucător.

Practic, fanii au putut vedea ulterior din postura de jucător cum a fost marcată reușita din meciul amical desfășurat pe Rhein Energie Stadion.

This is amazing! \uD83E\uDD2F@fckoeln players wore bodycams for a pre-season match vs. @acmilan - and this goal view is from Tim Lemperle’s camera. So cool. pic.twitter.com/R0Pc85vSyR