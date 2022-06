FOTBAL Miercuri, 22 Iunie 2022, 16:01

Red. Sport • HotNews.ro

​De-acum este oficial: Sadio Mane este noul jucător al echipei Bayern Munchen. Atacantul a plecat de la Liverpool, grupare alături de care a jucat finala Champions League în sezonul recent încheiat (meci pierdut împotriva lui Real Madrid).

Sadio Mane, noul jucator al lui Bayern Munchen Foto: Bayern Munchen / Twitter

Pe contul oficial de Twitter, Bayern a oficializat mutarea. Mane a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2025.

„Sunt foarte fericit că am ajuns în sfârşit la FC Bayern. Am discutat mult şi am simţit un interes mare din partea acestui club încă de la început, astfel că pentru mine nu au existat îndoieli.

Este momentul potrivit pentru această provocare. Vreau să reuşesc multe cu acest club, şi în cupele europene” - Sadio Mane.

Conform presei britanice, Liverpool va încasa 32 de milioane de euro, la care s-ar putea adăuga bonusuri de aproximativ 8 milioane de euro.

Liverpool, care a refuzat oferta inițială a bavarezilor, a așteptat să ajungă la un acord cu Darwin Nunez pentru a fi de acord cu plecarea senegalezului în vârstă de 30 de ani.

Potrivit transfermarkt, cota de piață a lui Sadio Mane este de 70 de milioane de euro (acesta intra în ultimul an de contract cu gruparea de pe Anfield).

De-a lungul carierei, Mane a mai evoluat pentru Metz, Red Bull Salzburg și Southampton.