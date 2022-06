Benfica Lisabona a confirmat transferul lui Darwin Nunez la Liverpool pentru 100 de milioane de euro, suma ce include și bonusuri.

Clubul portughez susține că a acceptat suma de transfer de 75 de milioane de euro plus aproximativ 25 de milioane de euro însemnând bonusuri.

Sadio Mane a anunțat Liverpool după finala Champions League că vrea să plece de pe Anfield.

Șefii vicecampioanei Angliei s-au mișcat rapid și i-au găsit înlocuitor lui Mane.

Darwin Nunez, atacant originar din Uruguay, a marcat de 31 de ori în 41 de meciuri disputate pentru Benfica în toate competițiile sezonul trecut.

Manchester United și-a și ea arătat interesul pentru Nunez, care a costat-o pe Benfica 24 de milioane de euro atunci când a venit de la Almeria în 2020.

Official and here we go confirmed!Darwin Núñez, new Liverpool player on a permanent deal from Benfica. \uD83D\uDEA8\uD83D\uDCD1 #LFC



Benfica statement confirms “deal now signed for €75m fee plus add-ons to reach €100m package”.



Núñez will sign until 2028, medical today.



Never been in doubt. pic.twitter.com/DEroWLCBH7