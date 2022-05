Marco Rose a fost demis de Borussia Dortmund după doar un sezon pe banca echipei din Bundesliga.

Antrenorul german nu a rezistat decât un sezon pe banca Borussiei, terminând Bundesliga pe locul doi (după Bayern Munchen) și ratând calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

În Cupa Germaniei, Dortmund a fost eliminată încă din optimi de echipa St. Pauli din liga a doua.

„Borussia Dormund și antrenorul Marco Rose încetează colaborarea.

În urma unei analize amănunțite împreună cu staff-ul tehnic, clubul a decis să este timpul să meargă mai departe și îi urează lui Marco Rose și echipei sale mult noroc în continuare”, a fost mesajul Borussiei Dortmund pe Twitter.

Sub comanda lui Rose, Borussia a adunat 27 de victorii, 4 remize și 15 înfrângeri.

Marco Rose a ajuns pe Signal Iduna Park în iulie 2021, după două sezoane pe banca celor de la Borussia Monchengladbach.

