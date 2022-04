FOTBAL Vineri, 22 Aprilie 2022, 12:33

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Alin Toșca a anunțat, prin intermediul site-ului oficial al FRF, că se retrage de la prima națională de fotbal a României. Fundașul, care a îmbrăcat de 30 de ori tricoul primei reprezentative, a împlinit luna trecută 30 de ani.

Alin Tosca Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Campion al României şi al Greciei, câştigător al Cupelor în cele două ţări, fotbalistul lui Gaziantep FK îşi anunţă azi retragerea din circuitul echipei naţionale.

Alin Toşca a debutat în martie 2016, în amicalul România - Lituania 1-0, evoluând în 30 de partide pentru naţională. A lucrat cu Anghel Iordănescu, Christoph Daum, Cosmin Contra, Mirel Rădoi şi Edward Iordănescu din 2016 până în prezent, jucând în fiecare din cei 7 ani în care a fost convocat.

Federaţia Română de Fotbal şi echipa naţională îţi mulţumesc, Alin, pentru întreaga activitate în tricoul României şi îţi urează mult succes în activitatea la nivel de club!”, se arată în comunicatul FRF.

Mesajul lui Alin Toșca

„Astăzi închid un capitol, au fost 7 ani minunaţi, fiecare dintre ei însemnând meciuri pentru mine în tricoul echipei naţionale. Oricând, oricum, pe orice post, am fost gata să dau totul şi chiar am dat totul pentru România.

Decizia mea nu a fost influenţată de nimic din tot ce înseamnă echipa naţională, atmosferă, coechipieri, staff, suporteri, Federaţie.

Pentru a evita orice speculaţii, vă asigur că retragerea mea nu a fost nici cauzată, nici încurajată de Edward Iordănescu. Ne cunoaştem de ani buni, am încredere în capacitatea lui de a găsi alte soluţii şi sunt sigur că România se poate califica la EURO 2024!

De aceea, vă rog să îmi respectaţi decizia fără a crea în jurul acesteia discuţii şi speculaţii fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naţionale.

Am avut o relaţie fără urmă de conflict cu toţi selecţionerii cu care am lucrat, staff-urile lor tehnice şi staff-urile suport de la echipa naţională. Cu toţi coechipierii mei, cărora le mulţumesc. De asemenea, am construit o relaţie corectă şi de respect cu reprezentanţii Federaţiei, în toţi aceşti ani. Am apreciat mereu sprijinul suporterilor şi am încercat să le răspund cu tot ce am mai bun ca fotbalist.

Fiecăruia din cei de mai sus le mulţumesc pentru încrederea acordată şi pentru ajutorul pe care l-am primit.

Le urez coechipierilor mei mult succes şi noroc! Am fost, sunt şi voi rămâne mereu suporterul necondiţionat al echipei naţionale. Hai România!” - Alin Toșca.

Reacția lui Edi Iordănescu, selecţionerul României

„Sunt mâhnit pentru că echipa naţională pierde un jucător important. Îl cunosc de mult timp pe Alin, l-am apreciat totdeauna, mi-am dorit cândva chiar să colaborăm la nivel de club şi au fost discuţii în acest sens. Acum, în mod cert, era un jucător în planurile mele la echipa naţională.

Am vorbit cu el în mai multe rânduri despre decizia pe care a luat-o şi motivele ei care sunt personale, trebuie să îi respect hotărârea construită în timp.

Îmi doresc foarte mult ca acest moment să producă un efect de creştere a responsabilităţii pentru toţi jucătorii din circuitul naţionalei, astfel încât ei să muncească şi mai mult, să demonstreze şi mai mult prin prestaţiile lor la nivel de club că merită să ajungă în lotul României. Ne aşteaptă patru meciuri extrem de importante în luna iunie, grupate într-un format fără precedent în ultimele decenii şi care ne va solicita la maximum resursele fizice şi de concentrare.

Îi mulţumesc lui Alin pentru perioada carierei în tricoul României şi nu pot să îmi doresc pentru el decât să fie împăcat, să aibă sănătate şi succes în continuarea carierei la nivel de club” - Edi Iordănescu.