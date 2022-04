Jurnaliștii spanioli au scris la jumătatea lunii martie că starul francez Kylian Mbappe ar fi semnat deja o înțelegere cu Real Madrid. Cu toate acestea, fotbalistul al cărui contract cu PSG se încheie în această vară a dezmințit informațiile și a afirmat că este posibil să rămână la Paris.

Mbappe poate semna la acest moment cu orice formație pentru că înțelegerea sa cu Parisul se încheie pe 30 iunie.

Marca a scris în martie că starul francez ar fi semnat deja cu Real Madrid. În ciuda acestor informații, Mbappe a declarat, conform Prime Video, că încă nu a decis ce va face din sezonul următor și nu exclude să rămână la PSG.

„Nu am luat nicio decizie cu privire la viitorul meu. Reflectez, sunt elemente noi, sunt mulţi parametri.

Nu vreau să iau decizia greșită. Ştiu că oamenii sunt nerăbdători, se vorbeşte în fiecare zi despre transferul meu. Dacă aș fi luat o decizie cu toții ați fi știut-o până acum.

Dacă este posibil să rămân la PSG? Da, desigur că există și această variantă” - Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe este în mare formă în acest sezon, marcând 28 de goluri în 38 de meciuri în toate competițiile. El a oferit și 20 de pase decisive.

Kylian Mbappé tells Prime Video: “I haven't made my choice on the future, everyone knows that. I'm thinking, there are NEW elements and a lot of parameters. If I had made my decision, I would've announced it”. \uD83D\uDEA8 #Mbappé



“Is it possible to stay at PSG? Yes, of course”. #PSG pic.twitter.com/54B247K1vT