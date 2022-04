PSG a învins categoric, duminică, pe teren propriu, Lorient, scor 5-1, în etapa a XXX-a din Ligue 1. A fost pentru prima dată când Lionel Messi, Kylian Mbappe și Neymar marchează în aceeași partidă pentru parizieni.

Neymar ’12, ’90, Mbappe ’28, ’67 şi Messi ’73 au marcat pentru gazdele de la PSG. Pentru Lorient a înscris Moffi ’56.

Vezi aici un rezumat al partidei PSG - Lorient.

3 - Kylian Mbappé, Neymar and Lionel Messi all scored in the same match for Paris for the very first time in all competitions. Finally. #PSGFCL pic.twitter.com/6Pxb7G5bh3