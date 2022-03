FOTBAL Duminică, 06 Martie 2022, 12:33

Daniel Pancu a stârnit multe controverse după declarațiile în care-l laudă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov. Duminică, fostul internațional român a venit cu explicații pentru discursul care a ținut capul de afiș în acest weekend.

După ce l-a lăudat pe liderul cecen Ramzan Kadîrov într-un interviu pentru Fanatik, Daniel Pancu s-a trezit cu un val de critici în mediul online și nu numai.

Ba, mai mult, casa de pariuri Superbet a reziliat contractul cu idolul din Giulești. "Echipa Superbet este fondată pe un set de valori fundamentale, incompatibile cu ura și violența, de orice fel. Toate declarațiile lui Daniel Pancu sunt un derapaj major de la acest set de valori", s-a apărat compania.

Duminică, Pancone a avut o intervenție în care a încercat să explice declarațiile care au produs polemică.

Foarte trist după toate reacțiile - Abia a dormit câteva ore

„Nu am fost niciodată mai trist și mai supărat. Abia am dormit câteva ore. Numai criminal de război nu fusesem făcut.

Da, sunt cuvintele mele. Dar a fost o frază neterminată din partea mea. Am trăit un an și jumătate acolo, m-am simțit foarte bine, mi-a plăcut spiritul lui Terek, mi-a plăcut atitudinea cecenilor.

Singurul lucru pe care-l regret e legat de acea declarație. Am vrut să spun că știu foarte bine care sunt metodele lor și că le înțeleg pentru că am trăit. Voiam să spun și că nu sunt de acord, dar nu am mai continuat" - Daniel Pancu, la Digisport.

Daniel Pancu și explicația declarației controvesate - A lăsat o frază neterminată

"Eu înțeleg pentru că am trăit acolo. Dar cum să fiu de acord cu moartea? Doar am lăsat o frază neterminată. Le înțeleg, dar nu sunt de acord. Înțeleg pentru că așa sunt cei de acolo.

Dacă îi cunoști, îi înțelegi. I-am cunoscut foarte bine. Mai degrabă am vrut să spun că eu cunosc acele lucruri. Asta am vrut să spun, că eu cunosc foarte bine acele lucruri. Asta trebuia să spun" - Daniel Pancu.

Îi e rușine să iasă pe stradă

"Acum îmi e rușine să ies pe stradă, nu știu unde să mă ascund. Toată lumea își dă cu părerea din cauza unei diferențe de nuanță. Acum sunt criminal de război. Problema e că acum e război, eu am spus asta.

Am mai vorbit pe tema cecenilor, am vorbit despre lucrurile care se întâmplă acolo. Doar am relatat ce se întâmplă acolo", a completat Daniel Pancu pentru sursa citată.

