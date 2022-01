Iran s-a calificat pentru a treia oară consecutiv la Cupa Mondială de fotbal

Va fi a şasea participare a Iranului la turneul final al CM, a treia consecutivă.

La Cupa Mondială din Qatar mai sunt calificate Qatar (gazdă), Germania, Danemarca, Brazilia, Franţa, Belgia, Croaţia, Spania, Serbia, Anglia, Elveţia, Olanda şi Argentina.

