Edi Iordănescu, mesaj după ce a devenit selecţionerul României: "O să dau tot ce am mai bun"

Edi Iordănescu a fost numit, marţi, în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a României, pentru următoarele două campanii, Liga Naţiunilor şi preliminariile Campionatului European din 2024.

Cine este Edi Iordănescu



Născut pe 16 iunie 1978 (43 de ani), Edi Iordănescu a pregătit de-a lungul timpului următoarele echipe:





2010-2012 - Steaua București (asistent)

2012 - FC Vaslui (asistent)

2013 - Fortuna Brazi

2014-2016 - CSKA Sofia

2017-2018 - Astra Giurgiu

2018 - CFR Cluj

2019-2020 - Gaz Metan Mediaș

2020-2021 - CFR Cluj (campion în Liga 1)

2021 - FCSB

2022 - Naționala de fotbal a României







Naționala României nu are selecționer din noiembrie 2021, atunci când Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea din funcție.

Oficialii federaţiei au discutat în ultimele săptămâni cu Ladislau Boloni, Adrian Mutu şi Edward Iordănescu pentru postul de selecţioner. Anterior, FRF a negociat şi cu Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu (toți trei au refuzat postul).









Ce urmează pentru naționala de fotbal a României





România va juca două partide amicale înainte de startul în Liga Națiunilor: pe 25 martie va juca pe Stadionul Steaua contra Greciei, iar pe 29 martie tricolorii se vor duela cu Israel (în deplasare).





Partidele oficiale ale României din 2022, din Liga Naţiunilor, se vor disputa în lunile iunie şi septembrie.





Programul României în Liga Națiunilor:





4 iunie 2022: Muntenegru – România (ora 21:45)





7 iunie 2022: Bosnia şi Herţegovina – România (ora 21:45)





11 iunie 2022: România – Finlanda (ora 21:45)





14 iunie 2022: România – Muntenegru (ora 21:45)





23 septembrie 2022: Finlanda – România (ora 21:45)





26 septembrie 2022: România – Bosnia şi Herţegovina (ora 21:45).

"Salut. Vreau să vă mulţumesc frumos pentru toate mesajele trimise de felicitare şi încurajare. Vă promit că o să le parcurg pe absolut toate, în perioada următoare. Nu promit însă să reuşesc să vă şi răspund tuturor, dar sunt sigur că înţelegeţi motivele.Pot însă să vă promit că o să dau tot ce am mai bun pentru echipa naţională şi la final să dea Dumnezeu să mergem împreună în Germania pentru turneul final. Vă garantez că toate deciziile tehnice îmi vor aparţine în exclusivitate, aşa cum a fost în toate colaborările mele trecute şi îmi voi asuma total responsabilitatea rezultatelor.Nu am stat pe gânduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat niciun moment, am spus un Da puternic pentru echipa naţională şi am încredere mare în munca pe care o putem face împreună cu stafful, echipa şi toţi cei implicaţi în proiect. Uniţi pentru România!!”,