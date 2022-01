VIDEO Liga 1: CSU Craiova, victorie la limită cu Rapid București

Unicul gol al partidei a fost marcat de Koljic, în minutul 5.

CSU Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu (Căpăţînă ’64), Papp, M. Constantin, Bancu – Screciu (Mateiu ’76), Al. Creţu – Gustavo (Baiaram ’76), Vînă (Cîmpanu ’64), Ivan – Koljic (Markovic ’58). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf





Rapid București: H. Moldovan – Acuna (Onea ’46), Săpunaru, Dandea, J. Morais – Albu, Crepulja (Kait ’69), R. Ilie (Marzouk ’69) – Sefer, Bălan (Vojtus ’46), Stahl (Pănoiu ’84). Antrenor: Mihai Iosif.

Mai au loc în această etapă:

Duminică, 23 ianuarie

14.30 CS Mioveni vs Academica Clinceni

17.00 UTA Arad vs Gaz Metan Mediaş

20.00 FCSB vs CFR Cluj

Luni, 24 ianuarie

17.30 FC Botoşani vs Sepsi Sfântu Gheorghe

20.00 Farul Constanţa vs U Craiova 1948.





Partidele vor fi transmise în direct de LookSport, DigiSport şi Telekom Sport.

În urma acestui succes, CSU Craiova ocupă poziţiia a patra, cu 35 de puncte. De cealaltă parte, Rapid se află pe locul 7, cu 32 de puncte.*sursă video: Telekom SportLider în clasament este CFR Cluj (57 de puncte), urmată în top 3 de FCSB (47 de puncte) şi de FC Voluntari (38 de puncte). Primele două clasate au câte 21 de jocuri.FC Argeș vs Dinamo București 2-1Chindia Târgoviște vs FC Voluntari 0-0CSU Craiova vs Rapid București 1-0.