George Pușcaș a marcat un gol pentru Reading în meciul pierdut, sâmbătă, pe teren propriu, cu Huddersfield, scor 4-3, în etapa a 28-a din Championship.

Pușcaș a fost integralist la gazde și a marcat în minutul 23 (a egalat la 2).

Reading a mai punctat prin Joao ('5) și Morrison ('45), dar Huddersfield a câștigat grație golurilor marcate de Sinani ('9) și Ward ('15, '25, '53).

În urma acestui rezultat, Reading se află pe locul 21 (primul loc ce asigură rămânerea în liga secundă), cu 22 de puncte, în timp ce Huddersfield ocupă locul 6, cu 44 de puncte.

