VIDEO Manchester United, egalată de Aston Villa după ce a condus cu 2-0 / Philippe Coutinho a înscris la revenirea în Premier League

Bruno Fernandes a reușit o dublă ('6, '67) pentru Manchester United, în timp ce Aston Villa a egalat grație golurilor marcate de Ramsey ('77) și Coutinho ('81).





Împrumutat de la Barcelona până la finalul sezonului , Coutinho a intrat pe teren în minutul 68 și a avut o contribuție importantă și la primul gol al echipei sale.





În urma acestui rezultat, Manchester United a acumulat 32 de puncte și se află pe locul 7, în timp ce Aston Villa se află pe locul 13, cu 23 de puncte.

