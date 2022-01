VIDEO Manchester City, tot mai aproape de titlul din Premier League - Kevin de Bruyne a înscris un gol superb (1-0 vs Chelsea)

Mai au loc în această etapă:

Golul lui Kevin De Bruyne din minutul 70 a adus a douăsprezecea victorie consecutivă pentru "cetățeni".Formația pregătită de Pep Guardiola a acumulat 56 de puncte, cu 13 mai multe decât învinsa sa de sâmbătă. Podiumul este completat de Liverpool (42 de puncte, dar are două meciuri mai puţin disputate).*sursă video: Eurosport Newcastle vs WatfordNorwich vs EvertonWolverhampton vs SouthamptonAston Villa vs Manchester UnitedLiverpool vs BrentfordWest Ham vs Leeds.1. Manchester City (54-13 golaveraj) 56 puncte / 22 meciuri2. Chelsea (45-17) 43 / 223. Liverpool (52-18) 42 / 204. West Ham (39-27) 37 / 215. Arsenal (33-25) 35 / 206. Tottenham (23-20) 33 / 187. Manchester United (30-27) 31 / 19 etc.