Carlo Ancelotti, după ce Real Madrid a pierdut cu Getafe: "Nu facem o tragedie. Am rămas în vacanţă încă o zi"

Liderul Real Madrid a pierdut, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, în fața echipei Getafe, care luptă pentru salvarea de la retrogradare. Meciul a avut loc în etapa a XIX-a din LaLiga.



Turcul Enes Unal a marcat golul, în minutul 9.

Realul a forțat egalarea, dar intervențiile portarului David Soria și bara au făcut ca rezultatul să nu mai fie schimbat până la finalul partidei.

Real Madrid nu mai pierduse în LaLiga din 3 octombrie 2021, de 11 meciuri.



Victoria celor de la Getafe ar putea să relanseze lupta pentru titlu în Spania. Real Madrid are 46 de puncte şi este pe primul loc, după 20 de meciuri jucate. FC Sevilla ocupă locul al doilea, cu 38 de puncte, din 18 partide. Getafe ocupă locul 16, cu 18 puncte, la trei puncte de Alaves, de pe locul 18, retrogradabil.

"Este un semnal de alarmă. Am avut reacţie în primele zece minute după gol, apoi nu am mai putut. Nu sunt multe de spus, dar se pare că noi am mai rămas în vacanţă încă o zi.A fost mai puţină concentrare, mai puţin angajament... Este clar că nu meritam înfrângerea şi chiar meritam o remiză. Nu am jucat bine şi nu există scuze. Am pierdut un punctIeri, după antrenament, le-am spus jucătorilor că mi-a plăcut cum s-au mişcat şi azi uite ce s-a întâmplat! Nu este o critică la adresa jucătorilor şi acceptăm această înfrângere fără a dramatiza sau face o tragedie pentru că suntem lideri în continuare.Nimeni nu a ieşit în evidenţă. Există jucători care nu au făcut un joc bun. Benzema a fost unul dintre ei, dar a da vina pe Benzema mi se pare prea mult",, potrivit mundodeportivo.es.