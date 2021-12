VIDEO Salernitana vs Inter Milano 0-5 / Performanța reușită de liderul din Serie A

Inter a ajuns la 104 goluri marcate într-un an calendaristic, depăşind recordul din 1950, când a avut 99.





Se mai joacă în această etapă:

Golurile au fost marcate de Perisic ('11), Dumfries ('33), Sanchez ('52), Martinez ('77) şi Gagliardini ('87).Atalanta vs AS RomaBologna vs JuventusCagliari vs UdineseFiorentina vs SassuoloSpezia vs EmpoliSampdoria vs VeneziaTorino vs VeronaAC Milan vs Napoli1. Inter (48-15 golaveraj) 43 puncte (+1 meci)2. AC Milan (36-19) 393. Atalanta (37-20) 374. Napoli (34-13) 365. Fiorentina (31-22) 306. AS Roma (26-19) 287. Juventus (23-17) 288. Laziop (36-33) 28 (+1 meci) etc.