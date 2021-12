Lionel Messi a comis o „neglijență” de 26 de milioane de dolari: i s-a ordonat să-și demoleze hotelul de lângă Barcelona

Lionel Messi tocmai a câștigat al șaptelea Balon de Aur (record!), dar săptămâna superstarului de la Paris Saint-Germain s-a încheiat prost după ce a primit un ordin judecătoresc de demolare a hotelului pe care-l deține în apropiere de Barcelona, informează Mirror.

Publicația El Confidencial scrie că hotelul cu 77 de camere „MiM Sitges” nu corespunde standardelor orașului. Messi mai are hoteluri la Ibiza și Majorca prin Majestic Hotel Group, iar pe cel de lângă Barcelona a plătit 26 de milioane de dolari în 2017.

Dar informațiile din Spania spun că superstarul a cumpărat hotelul fără să știe că primăria de la Sitges ordonase demolarea acestuia ca urmare a faptului că nu corespunde cu standardele pentru construcții. Balcoanele hotelului sunt apreciate ca fiind prea mari, dar clădirea s-ar putea chiar prăbuși dacă ele ar fi micșorate sau desființate. Pe lângă aceasta, nici planurile de urgență pentru incendii nu au fost aprobate de autorități.

Se crede că Messi tocmai aflase de ordinul de demolare când ziarul spaniol i-a solicitat un comentariu, pe care el și reprezentanții săi au evitat să-l facă.

Hotelul fusese lăudat pentru atenția acordată protejării mediului, 80% din materialele utilizate în construcție fiind ori refolosite, ori reciclabile. Mai mult – rezervoare mari colectează apele uzate de la dușuri, care sunt filtrate și folosite la toalete sau la udarea plantelor.







Foto: mimhotels.com

Messi locuiește acum la Paris, după o despărțire emoțională de Barcelona după 21 de ani. De când a semnat, atacantul lui PSG se luptă să-și atingă din nou înaltele standarde de performanță, înscriind doar un singur gol în Ligue 1, dar ceremonia de premiere de lunea trecută a consfințit un nou vârf în cariera sa înțesată de trofee.

Unii fani cred că noul său record îl face cel mai bun jucător din toate timpurile.

Dar fotbalistul pare mai puțin preocupat de această etichetă, declarând pentru France Football via AS: „Nu am spus niciodată că sunt cel mai bun din istorie și nici nu împărtășesc această percepere. Pentru mine, să fiu considerat de alții drept unul din cei mai buni din istorie este mai mult decât suficient. Este ceva ce nu mi-aș fi imaginat vreodată. Este ceva ce nu mă interesează, nu schimbă cu nimic dacă sunt sau nu considerat cel mai bun. Și nici nu am vrut să fiu.”

Ultimul Balon de Aur al lui Messi este și cel mai controversat, el depășindu-l de puțin pe Robert Lewandowsky de la Bayern München.