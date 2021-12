VIDEO Hellas Verona, victorie incredibilă după ce a fost condusă cu 3-0 la pauză de Venezia

Serie A

Hellas Verona, revenire incredibila in meciul cu Venezia

Venezia a marcat prin Ceccaroni ('12), Crnigoj ('19) și Henry ('28), dar Verona a câștigat grație golurilor marcate de Henry ('52, autogol), Caprari ('65, penalty) și Simeone ('67, '85).În minutul 63, Ceccaroni (Venezia) a fost eliminat.În urma acestui succes, Hellas Verona a acumulat 23 de puncte și ocupă locul 10 în clasament. De cealaltă parte, Venezia se află pe poziția a 16-a, cu 15 puncte.Bologna vs Fiorentina 2-3Spezia s Sassuolo 2-2Sampdoria vs Lazio 1-3Juventus vs Genoa 1-0 (se actualizează).