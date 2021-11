Ce a spus președintele Cristi Balaj după eliminarea echipei CFR Cluj din Conference League

Întrebat dacă există posibilitatea ca Dan Petrescu să fie atras de FRF la echipa naţională, Balaj a răspuns: "Echipa naţională este cea mai importantă din România, e o onoare să antrenezi această echipă. Dar nu am discutat cu Dan Petrescu foarte mult acest subiect, în continuare ne concentrăm la viitorul echipei. Nu există subiectul acesta vehiculat în presă".





Conducătorul CFR Cluj a mai afirmat că jucătorii echipei clujene ar fi încasat o primă importantă în cazul unui rezultat pozitiv în Danemarca.

"Orice venit, orice bonus financiar este de ajutor. Viitorul echipei nu are legătură cu aceste bonusuri de la UEFA. Echipa va merge înainte, subiectul insolvenţă nu există. Jucătorii au avut o primă importantă astăzi. Şi pentru ei ar fi fost un venit important. Ei s-au luptat pentru un rezultat pozitiv. Dar Randers e o echipă care a demonstrat că merită să se califice mai departe", a adăugat el.





Formaţia CFR Cluj a fost învinsă , joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa daneză Randers, într-un meci din penultima etapă a grupei D a Conference League.

Aterior, CFR Cluj a înregistrat trei înfrângeri şi o remiză (0-1 cu Jablonec, 1-1 cu Randers, 0-1 şi 0-2 cu Alkmaar), astfel că înaintea ultimei etape rămâne cu un singur punct şi va încheia grupa pe ultimul loc.

"Am trăit intens, pentru că mai ales că la 1-1 speram. Din păcate nu ştiu dacă am fi meritat neapărat mai mult, dar un rezultat de egalitate puteam să obţinem, ne-ar fi dat şanse încă pentru ultimul meci. Arbitrajul a fost bun, nu cred că a fost ofsaid la primul gol al lui Randers.Noi în acest moment suntem o echipă care joacă pragmatic, nu face spectacol. Sperăm în următoarea campanie de transferuri şi în vară să reuşim să îmbunătăţim acest aspect, vom face o reorganizare, avem jucători care din păcate sunt în afara listei, nu joacă, şi vom vedea ce jucători vor rămâne la CFR Cluj, ce jucători noi vor veni.Perioada de iarnă şi următoarea perioadă de vară sunt foarte importante. Vom optimiza şi costurile în perioada următoare. Avem deja jucători pe care îi urmărim de o lună de zile, cu unii suntem în discuţii. Rămâne de văzut ce vom decide", a spus Balaj, la Pro X.