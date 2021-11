Cristiano Ronaldo, găsit vinovat pentru demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer

Deși Cristiano Ronaldo a fost decisiv în mai multe meciuri pentru United în acest sezon, Paul Merson, fost mijlocaș al lui Arsenal, consideră că venirea portughezului pe Old Trafford"Îmi pare rău pentru Ole Gunnar Solskjaer. Avea un plan bine pus la punct pentru acest sezon. A vrut să-l transfere pe Jadon Sancho de mult timp și până la urmă a reușit. I-a mai oferit lui Edinson Cavani un an de contract.Poți vedea ce plan avea. Îl joci pe Cavani la fiecare două meciuri, îl ai pe Sancho pe o parte, pe Marcus Rashford pe alta și pe Mason Greenwood la schimbare. Ole avea ritm, putere, energie, tinerețe, abilitate și un lot bun.Apoi, chiar la început de sezon,. Din prima zi, s-a văzut că United nu este mai bună cu el în echipă.United l-a vrut doar pentru ca el să nu ajungă la rivala City. Nu puteau să conceapă așa ceva. Nu a fost ca și cum United s-ar fi interesat la Juventus de serviciile lui Cristiano", a declarat, conform Marca.com Înfrângerea de la Watford, echipă din subsolul clasamentului Premier League, scor 1-4, plus eşecurile usturătoare în derbiuri (0-5 cu Liverpool şi 0-2 cu Manchester City) au umplut paharul, iar conducătorii lui United, întruniţi sâmbătă seara, de urgenţă, au luat decizia demiterii antrenorului va prelua acum conducerea echipei pentru următoarele meciuri, în timp ce clubul caută să numească un antrenor interimar până la finalul sezonului.Șefii grupării din Manchester îl doresc pe Zinedine Zidane , fostul antrenor al echipei Real Madrid, ca înlocuitor al lui Solskjaer, dar acesta nu ar fi interesat de ofertă. În presă s-a mai vehiculat și numele lui, tehnicianul lui PSG.