OFICIAL Manchester United, fără antrenor - Ole Gunnar Solskjaer a fost demis

"Ole va fi întotdeauna o legendă la Manchester United și cu regret am ajuns la această decizie dificilă. Deși ultimele săptămâni au fost dezamăgitoare, ele nu ar trebui să ascundă toată munca pe care a depus-o în ultimii trei ani pentru a reconstrui bazele unui succes pe termen lung.

Ole pleacă cu cele mai sincere mulțumiri pentru eforturile sale neobosite în calitate de antrenor și cu cele mai bune urări pentru viitor. Locul său în istoria clubului va fi mereu asigurat, nu doar pentru povestea sa ca jucător, ci și ca om minunat și antrenor care ne-a oferit multe momente superbe. El va fi întotdeauna binevenit pe Old Trafford ca parte a familiei Manchester United.

Michael Carrick va prelua acum conducerea echipei pentru următoarele meciuri, în timp ce clubul caută să numească un antrenor interimar până la finalul sezonului", se precizează într-un comunicat al celor de la Manchester United.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC