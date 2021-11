Manchester United, ofertă impresionantă pentru Zinedine Zidane - Răspunsul francezului

, după înfrângerea de sâmbătă cu 4-1 la Watford.

Michael Carrick va prelua acum conducerea echipei pentru următoarele meciuri, în timp ce clubul caută să numească un antrenor interimar până la finalul sezonului.

Manchester United l-a abordat pepentru a se alătura echipei, dar potrivit unor surse apropiate fostului antrenor de la Real Madrid acestasă meargă pe Old Trafford în acest moment.Zidane și-a încheiat al doilea mandat de antrenor la Real în luna mai a acestui an. El a câștigat trei titluri consecutive în Liga Campionilor cu clubul madrilen. După ce a plecat în 2018, a revenit un an mai târziu și a câștigat La Liga și Supercupa Spaniei în 2020.Fostul mijlocaș de legendă al Franței și Realului a fost vehiculat pe lista posibililor înlocuitori pentru Mauricio Pochettino la PSG, dar și la naționala Franței. Zidaneîn dauna lui United, conform BBC Mauricio Pochettino, despre care s-a vorbit în mod regulat că ar putea prelua United, are încrederea conducerii lui PSG, iar patronii nu au demarat vreun demers concret de aducere a lui Zidane.