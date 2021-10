Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, neimpresionat de CFR Cluj - "Am jucat doar noi"

A fost ultimul meci disputat în cadrul etapei a XIII-a a Ligii 1. Golurile au fost marcate de Bouhenna ('24) și Culio ('53).În minutul 80, Bordeianu (CFR) a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.”Au fost două goluri din faze fixe, un penalty din aut! Se putea face mai mult,. Problema mare e încrederea, nu avem forţa mentală de a duce un meci. Mergem înainte.Nu am jucat rău, am avut posesia, dar ca să câştigi un meci trebuie să ai şi ocaziile. Trebuie să implementez ideile mele, nu se poate imediat. Nu reproşez nimic jucătorilor, portarul nostru a apărat două şuturi în tot meciul.Nu ştiu dacă patronul are răbdare, am încredere în lot, am nevoie de timp pentru a încerca să facem ce vreau eu. În România nu e multă răbdare, dar nu mă interesează acest aspect, vreau doar să-mi fac treaba cu băieţii. Ne gândim la meciul de Cupă cu Craiova, nu facem acum o tragedie”,Leo Grozavu a fost demis la finalul lunii septembrie de pe banca echipei din Sfântu Gheorghe, după mai multe rezultate nesatisfăcătoare (nouă partide fără victorie în Liga 1).Deși în locul lui a venit experimentatul Bergodi, echipa nu reușește să-și revină în actualul sezon al Ligii 1și