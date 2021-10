Cupa României: Programul meciurilor și al televizărilor din optimi

Federația Română de Fotbal a anunțat programul complet al meciurilor din cadrul optimilor Cupei României. Duelurile vor avea loc în zilele de 26, 27 și 28 octombrie.









Cupa României, programul televizărilor din optimi



Vineri, FRF a făcut public programul meciurilor din optimi. Primul duel va fi cel dintre ACSO Filiaşi și AFC Hermannstadt, de vineri, 26 octombrie, de la ora 15:00.







În fine, ultimul duel din această fază a competiției va fi cel dintre Politehnica Timişoara și FC Rapid, de joi, 28 octombrie, de la ora 21:00.





Marţi, 26 octombrie



ACSO Filiaşi vs AFC Hermannstadt / De la ora 15:00



Gaz Metan Mediaş vs Chindia Târgovişte / 18:00



Dinamo vs FCArgeş / 21:00



Miercuri, 27 octombrie



Minaur Baia Mare vs CS Universitatea Craiova / 18:00



FC Voluntari vs FCSB / 21:00



Joi, 28 octombrie



FC Buzău vs Dunărea Călăraşi / 15:00



U Craiova 1948 vs Sepsi OSK Sfântu Gheorghe / 18:00



Politehnica Timişoara vs Rapid / 21:00



De știut: