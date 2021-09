VIDEO Liga 1: FC Voluntari, victorie categorică în primul meci al etapei (4-0 vs CS Mioveni)

Au evoluat echipele:





FC Voluntari: Popa - Ricardinho, Tamaş, Armaş, Briceag (Vlad '73)- Costin, Droppa, Raţă (Meleke '87)- Lopes (Merloi '84), Nemec (Angelov '87) Gheorghe. Antrenor: Liviu Ciobotariu





CS Mioveni: Popescu - Scarlatache, Balaur (Cristea '70), Garutti - Şerbănică, Veres (Cierpa '70), Dumitriu (Oancea ''84), Rădescu - Toma (Dat '46), Rusu, Buziuc (Sanoh '62). Antrenor: Alexandru Pelici.

Pentru ilfoveni au marcat Costin ( '63 '90+1 ), Nemec ( '81 ) și Gheorghe ( '83 ) - click pe minutele în care au fost înscrise golurile pentru a le vedea.În urma acestui succes. FC Voluntari a adunat 15 puncte și a urcat pe locul 6. De cealaltă parte, CS Mioveni rămâne pe locul 10, cu 10 puncte.Rapid București vs Gaz Metan Mediaș / vineri, de la ora 21:00Chindia Târgoviște vs Farul Constanța / sâmbătă, de la ora 14:30U Craiova 1948 vs FCSB / sâmbătă, de la ora 20:00Academica Clinceni vs FC Argeș / duminică, de la ora 13:30Sepsi Sf. Gheorghe vs UTA Arad / duminică, de la ora 16:00Dinamo București vs FC Botoșani / duminică, de la ora 19:00CFR Cluj vs CSU Craiova / luni, de la ora 21:00.