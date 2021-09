Ole Gunnar Solskjaer nu exclude lăsarea lui Cristiano Ronaldo în afara primului 11 la Manchester United

Portughezul Ronaldo a debutat, sâmbătă, cu o dublă spectaculoasă în tricoul "diavolilor" . Manchester United a câștigat cu 4-1 confruntarea cu Newcastle de pe Old Trafford, din etapa a opta a Premier League.Proaspăt revenit la United,. Tehnicianul Ole Gunnar Solskjaer susține că nu îi poate garanta locul de titular portughezului, în principal din cauza vârstei sale."Cel mai important lucru în privința lui Cristiano este că are grijă de el foarte mult și știu că se va recupera foarte repede. E foarte important să avem toți jucătorii în formă. Nu este imposibil să-l lăsăm pe Cristiano în afara echipei. El are 36 de ani, iar Mason Greenwood are 19 ani, deci se află în aceeaşi situaţie. Trebuie sa gestionez minutele pe care le acord fiecăruia dintre ei","Cristiano îi ridică pe toţi, în concentrează pe toţi atât de mult atunci când este în preajmă. El a evoluat, s-a dezvoltat ca jucător şi este acum un alt tip de fotbalist decât atunci când a plecat. A rămas însă un golgheter nemilos şi simte momentele mari, simte foarte bine golul",Manchester United joacă marți, la 19:45,, în grupele Ligii Campionilor. Ronaldo ar putea fi odihnit la această partidă.