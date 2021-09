CM 2022, preliminarii - Ce meciuri pot fi văzute miercuri la tv și cine le transmite

Campionatele interne vor lua o pauză în următoarea perioadă, iar prioritate vor avea meciurile naționalelor din preliminariile pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 (găzduit de Qatar).







Disputele din preliminarii pot fi văzute în direct pe canalele Digisport și LookTV.









Programul transmisiunilor de miercuri, 1 septembrie:







Ora 17:00







Kazahstan vs Ucraina / Digi Sport 1 şi Look Sport





Ora 21:45





Franţa vs Bosnia Herţegovina / Digi Sport 1 şi Look Sport

Rusia vs Croaţia / Digi Sport 2 şi Look Sport 2

Norvegia vs Olanda / Digi Sport 3 şi Look Sport 3

Portugalia vs Irlanda / Digi Sport 4 şi Look Sport+.