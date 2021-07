Ciprian Tătărușanu, titular la AC Milan - Rossoneri au învins Modena cu 5-0 într-un meci amical

Golurile au fost marcate de Brahim Diaz ('2), Rafael Leao ('5), Fikayo Tomori ('9), Rade Krunic ('18) și Theo Hernandez ('43).Chiar dacă a fost titular sâmbătă, Ciprian Tătărușanu nu va apăra prea des poarta celor de la AC Milan în noul sezon. După plecarea lui Gianluigi Donnarumma la PSG, gruparea din Serie A l-a transferat pe Mike Maignan de la Lille, campioana Franței.31 iulie: AC Milan vs Nice4 august: AC Milan vs Valencia8 august: AC Milan vs Real Madrid14 august: AC Milan vs Panathinaikos.