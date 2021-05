OFICIAL AC Milan l-a transferat pe Mike Maignan - Noul portar al "rossonerilor" vine de la campioana Franței

''Portarul Maignan a semnat un contract până în 30 iunie 2026 şi va avea tricoul cu nr. 16'', a menţionat AC Milan, într-un comunicat.

Lille OSC a confirmat, la rândul său, transferul celui de-al treilea portar al naţionalei Franţei, în vârstă de 25 de ani, la rossoneri.

Conform presei italiene, clubul Lille urmează să încaseze 15 milioane de euro.

AC Milan a terminat pe locul secund în Serie A în acest sezon.

Absorbing the history, ready to defend the future \uD83D\uDD34⚫



Un tuffo nella storia, prima di scrivere insieme il futuro \uD83D\uDD34⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/PCtQfAGUdP