Soarta titlului din Liga 1: Ciprian Deac și meciul care ar putea fi decisiv

„Am venit să câştigăm, asta s-a văzut din primul minut. Am reuşit să marcăm repede, dar am şi primit repede. Cred că am făcut un joc bun azi toţi jucătorii,Ne-am dăruit, asta e faţa CFR-ului”, a declarat Deac la Digisport.„Am venit după un meci, un dezastru total cu Sepsi. E bine că am avut reacţie şi că am câştigat. Eu de-abia am aşteptat să treacă zilele şi să vină următorul meci. După o înfrângere parcă timpul stă în loc”, a mărturisit mijlocașul.„Nu cred că poate fi pusă la îndoială victoria noastră astăzi.(n.r. CFR joacă contra lui FC Botoșani)”, a adăugat Deac.Pe de altă parte, Adrian Păun, susține că „este victoria întregii echipe, cu toţi a muncit, am fost determinaţi. Suntem bucuroşi, dar, mai avem două jocuri foarte importante, vom vedea ce va fi”.

CFR Cluj a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa CSU Craiova , într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I.Au marcat Baiaram (’11) pentru gazde şi Păun (‘5, ’74) şi Deac (’68) pentru oaspeţi.CFR este la patru puncte de ocupanta locului doi, FCSB, care are meci duminică contra lui Sepsi.Dacă FCSB pierde cu Sepsi și CFR câștigă întâlnirea din etapa viitoare cu Botoșani,