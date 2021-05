Bayern Munchen vs Borussia Monchengladbach 6-0 / Robert Lewandowski, aproape de recordul lui Gerd Muller

Bundesliga

Bayern Munchen a surclasat-o pe Borussia Moenchengladbach, 6-0, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 32-a a campionatului de fotbal al Germaniei, la câteva ore după ce bavarezii şi-au asigurat câştigarea titlului.





Golurile au fost înscrise de Robert Lewandowski ('2, '34 şi '66, ultimul din penalty), Thomas Muller ('23), Kingsley Coman ('44) şi Leroy Sane ('86).

Lewandowski are 39 de goluri marcate în actuala ediţie de campionat şi mai are la dispoziţie două meciuri pentru a egala recordul all time stabilit de Gerd Muller, în campania 1971-1972, cu 40 de goluri înscrise în Bundesliga.





Bayern a rămas în zece oameni în minutul 75, când a fost eliminat tânărul fundaş Tanguy Nianzou (18 ani), care fusese introdus de numai cinci minute.





Bayern a devenit pentru a noua oară consecutiv campioană a Germaniei după ce urmăritoarea sa, RB Leipzig, a fost învinsă cu 3-2 în deplasare de Borussia Dortmund . Gruparea din Munchen are în total 31 de titluri de campioană.





Cu două etape rămase, avansul lui Bayern faţă de Leipzig a crescut la 10 puncte, informează Agerpres

Se mai dispută în această etapă:





Koln vs Freiburg

Eintracht Frankfurt vs Mainz

Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld.





Clasament:





1. Bayern Munchen 74 puncte (92-40 golaveraj) / 32 meciuri

2. RB Leipzig 64 (57-28) / 32

3. Wolfsburg 60 (57-32) / 32

4. Borussia Dortmund 58 (69-44) / 32

5. Eintract Frankfurt 56 (62-47) / 31

6. Bayer Leverkusen 50 (51-35) / 31

7. Borussia Monchengladbach 46 (59-52) / 32 etc.