Bundesliga: Borussia Dortmund câștigă cu emoții (3-2 vs RB Leipzig) și trimite titlul la Bayern Munchen

Obligată să câștige pentru a spera în continuare la un loc de Champions League, Borussia a condus cu 2-0 grație golurilor marcate de Reus ('7) și Sancho ('51). Leipzig nu a renunțat la luptă, a preluat controlul partidei și a egalat prin golurile înscrise de Klostermann ('63) și Olmo ('77). Sancho a făcut "dubla" în minutul 87 și galben-negrii au urcat provizoriu pe locul 4 (ultimul care asigură prezența în viitorul sezon de UCL).Werder Bremen vs Bayer Leverkusen 0-0Hoffenheim vs Schalke 4-2Wolfsburg vs Union Berlin 3-0.Bayern Munchen vs Borussia MonchengladbachKoln vs FreiburgEintracht Frankfurt vs MainzHertha Berlin vs Arminia Bielefeld.1. Bayern Munchen 71 puncte (86-40 golaveraj) / 31 meciuri2. RB Leipzig 64 (57-28) / 323. Wolfsburg 60 (57-32) / 324. Borussia Dortmund 58 (69-44) / 325. Eintract Frankfurt 56 (62-47) / 316. Bayer Leverkusen 50 (51-35) / 317. Borussia Monchengladbach 46 (59-46) / 31 etc.