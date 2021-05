La Liga: Remiză între FC Barcelona și Atletico Madrid / Real Madrid poate profita

FC Barcelona a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu liderul Atletico Madrid, în derbiul etapei cu numărul 35 din La Liga.

Tot în campionatul Spaniei, Deportivo Alaves a remizat cu Levante, scor 2-2 (Pons ’30, Joselu ’87 / Morales ’36, ’42).

Mai au loc în această etapă:

Cadiz vs Huesca

Athletic Bilbao vs Osasuna

Getafe vs Eibar

Valencia vs Real Valladolid

Villarreal vs Celta Vigo

Real Madrid vs FC Sevilla

Betis vs Granada.

Dacă se va impune duminică, de la ora 22:00, în fața celor de la Sevilla, Real Madrid va urca pe prima poziție în clasament.Real Sociedad (acasă), Osasuna (a), Valladolid (deplasare)Levante (d), Celta Vigo (a), Eibar (d)Sevilla (a), Granada (d), Athletic Bilbao (d), Villarreal (a)Real Madrid (d), Valencia (a), Villarreal (d), Alaves (a).