​Europa League: AS Roma, Villarreal și Manchester United, cu un pas în semifinale / Slavia Praga, remiză pe terenul lui Arsenal

Ajax Amsterdam vs AS Roma 1-2

Au marcat: Klaassen '39 / Pellegrini '57, Ibanez '87

În minutul 53, Tadic (Ajax) a ratat un penalti.

Arsenal Londra vs Slavia Praga 1-1

Au marcat: Pepe / Holes '90+4

Nicolae Stanciu (Slavia) a jucat până în minutul 84.

Dinamo Zagreb vs Villarreal 0-1

A marcat: Moreno '44 (penalti)

Granada vs Manchester United 0-2

Au marcat: Rashford '31, B. Fernandes '90 (penalti).

⏰ RESULTS ⏰



Who did it best tonight? \uD83E\uDD14



\uD83D\uDFE1 Gerard Moreno gives Villarreal advantage

\uD83D\uDC3A Ibañez scores late Roma winner

⚽️ Slavia Praha net stoppage time equaliser

\uD83D\uDD34 Manchester United win in Spain #UEL