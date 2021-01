Manchester United a revenit pe prima poziție în Premier League, după ce s-a impus, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-1, împotriva echipei Fulham, într-o restanţă din etapa a 18-a.

Lookman a deschis scorul pentru Fulham ('5), însă Cavani ('21) și Pogba ('65) au adus victoria formației lui Ole Gunnar Solskjaer.

Victorioasă în fața celor de la Aston Villa (2-0), Manchester City s-a aflat timp de doar două ore şi jumătate în fruntea clasamentului.

Clasament Premier League:

Come for @ECavaniOfficial's opener \uD83C\uDFAF

Stay for @PaulPogba's winner ☄#MUFC #FULMUN pic.twitter.com/oU3nf02arU