Dan Petrescu a plecat în Dubai - Declarație surprinzătoare despre meciul dramatic al CFR-ului cu Young Boys

Dan Petrescu a părăsit joi România cu destinația Dubai, acolo unde-și va petrece Sărbătorile de Iarnă alături de familie. Tehnicianul a discutat și despre ofertele pe care le are și a oferit și o declarație surprinzătoare despre meciul decisiv susținut de CFR Cluj pe terenul celor de la Young Boys, în Europa League.







Va fi alături de familie de Crăciun și Anul Nou







"Plec în Dubai pentru că acolo e familia. Ne întâlnim pentru Crăciun și Revelion. Au sunat foarte mulți impresari, dar au fost doar discuții. Aș vrea să mă gândesc după Anul Nou la ce voi face" - Dan Petrescu, pe Aeroportul Henri Coandă.





Ce spune despre viitoarea echipă







"Trebuie să fie o ofertă bună, de care să fiu mulțumit, și echipa să aibă ambiții. Să vedem unde voi merge și după aceea vom vedea pe cine transfer. Sunt foarte mulți jucători buni care m-ar interesa, nu doar de la CFR Cluj" - Dan Petrescu.





Și o echipă din România poate fi o opțiune







"Nu poți aștepta echipa pe care o vrei și să vină în câteva zile. Poate veni și peste un an. Dar și o echipă din România ar fi o opțiune. M-am simțit foarte bine în România, mai ales că am câștigat" - Dan Petrescu.







Despre meciul decisiv al CFR-ului cu Young Boys: "Nu m-am uitat"







"Nu am văzut meciul cu Young Boys. Nu mai sunt acolo și nici nu voiam să văd. Am zis că vreau o pauză pentru că trei ani și jumătate mi-am dat viața acolo. Am zis că vreau o vacanță. M-am uitat doar la meciuri din Anglia", a încheiat Petrescu.